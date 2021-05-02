Четыре российских миллиардера и госкорпорация «Роснефть» подали иски против HarperCollins из-за книги, опубликованной в прошлом году о восхождении Путина и его приближенных.

Об этом пишет Financial Times.

Бывшая журналистка Financial Times Кэтрин Белтон написала книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад» в 2020 году и она сразу стала бестселлером.

Как сообщают журналисты, в суд обратились совладеелц «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Государственная корпорация «Роснефть» подала отдельный иск против издательства.

Также иск подал российский миллиардер Роман Абрамович.

Financial Times выяснила, что интересы истцов будет представлять известные лондонские юридические фирмы.

Роман Абрамович, подавший иск еще в марте, заявлял, что в книге содержались «ложные и клеветнические» заявления о нем. В частности, он оспаривал утверждение о том, что Путин отдал приказ купить футбольный клуб Челси в 2003 году.

Издательство HarperCollins в комментарии Financial Times пообещало, что «будет решительно защищать эту новаторскую книгу и право говорить о вопросах, представляющих значительный общественный интерес».

Ранее НикВести сообщали, что бывший офицер Первого главного управления КГБ СССР, сокурсник российского президента Владимира Путина по Институту внешней разведки имени Андропова Юрий Швец рассказал о студенческом прошлом нынешнего главы Кремля, его карьере в спецслужбе и комплексе неполноценности.