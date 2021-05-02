Польша направила в Чехию письмо с просьбой ужесточить требования для иностранных женщин, которые планируют сделать аборт.

Об этом пишет чешское издание Respekt.

Двухстраничное письмо подписано временным поверенным в делах Польши Антони Врега, и его содержание касается поправки Сената к Закону об абортах, которая в настоящее время обсуждается верхней палатой парламента. Поправка направлена на то, чтобы прояснить условия, при которых иностранные женщины могут делать аборт в Чешской Республике. Вопрос касается, в частности, полячек, которым почти полностью запретили прерывать беременность на родине.

Антони Врега заверил, что Польша уважает суверенитет Чешской Республики, законодательный процесс и мнение большинства чешского общества об абортах.

— Однако мы также ожидаем такого отношения и уважения к демократическим процессам и культурным ценностям со стороны Чехии, — написал посол.

И эти демократические процессы включают в себя решение Конституционного суда Польши, вынесшего постановление об абортах прошлой осенью, а также европейский закон, который позволяет отдельным государствам-членам устанавливать эту политику.

По словам Антони Вреги, принятие предложения Сената приведет к расцвету абортового туризма в Чешской Республике, позволит польским гражданам нарушать законы своей страны, а также нарушит чешско-польские отношения.

— Таким образом, с точки зрения чешско-польских отношений, мы считаем прискорбным, если законодательные предложения по легализации коммерческого абортового туризма открыто оправдываются намерением обойти польское законодательство, защищающее жизнь нерожденного человека, и если эти предложения должны подстрекать польских граждан нарушать польские законы. Принятие такого мотивированного законодательства кажется нам шагом, который не соответствует прекрасным отношениям между нашими странами, — отмечает представитель Польши.

Уже экс-министр здравоохранения Ян Блатны ответил на это письмо как действующий министр еще 30 марта. С одной стороны, он указал польским партнерам, что это был законопроект Сената, на который его офис имел лишь ограниченное влияние. Однако, в своем ответе он указывает, что, согласно нынешней интерпретации министерства, выполнение абортов женщинами-иностранками из стран ЕС, включая Польшу, осуществляется в соответствии с национальным и европейским законодательством.

Напомним, 27 января правительство Польши окончательно утвердило решение о запрете в стране абортов. Три месяца назад законность этого решения подтвердил Конституционный суд. Тысячи женщины вышли на улице с лозунгами несогласия.