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527 тысяч жителей оккупированного Донбасса за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.
Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в МВД РФ.
Президент РФ Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для жителей ОРДЛО в 2019 году.
— С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 гражданство РФ получили более 527 тысяч человек, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, — сообщило МВД РФ.
По данным российского МВД, почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым по ним решениям о нежелательности пребывания в РФ.
Треть из тех, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость.
Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за «насильственное изменение основ конституционного строя России и создали угрозу безопасности».
В МВД РФ пообещали, что работа по предоставлению жителям ОРДЛО российских паспортов не прекратится в ближайшие годы.
Напомним, в Совбезе ООН выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО назвали «подрывом суверенитета Украины»
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527 тысяч жителей оккупированного Донбасса за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.
Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в МВД РФ.
Президент РФ Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для жителей ОРДЛО в 2019 году.
— С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 гражданство РФ получили более 527 тысяч человек, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, — сообщило МВД РФ.
По данным российского МВД, почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым по ним решениям о нежелательности пребывания в РФ.
Треть из тех, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость.
Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за «насильственное изменение основ конституционного строя России и создали угрозу безопасности».
В МВД РФ пообещали, что работа по предоставлению жителям ОРДЛО российских паспортов не прекратится в ближайшие годы.
Напомним, в Совбезе ООН выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО назвали «подрывом суверенитета Украины»