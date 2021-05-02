527 тысяч жителей оккупированного Донбасса за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в МВД РФ.

Президент РФ Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для жителей ОРДЛО в 2019 году.

— С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 гражданство РФ получили более 527 тысяч человек, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, — сообщило МВД РФ.

По данным российского МВД, почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым по ним решениям о нежелательности пребывания в РФ.

Треть из тех, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость.

Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за «насильственное изменение основ конституционного строя России и создали угрозу безопасности».

В МВД РФ пообещали, что работа по предоставлению жителям ОРДЛО российских паспортов не прекратится в ближайшие годы.

Напомним, в Совбезе ООН выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО назвали «подрывом суверенитета Украины»