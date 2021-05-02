|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|05:35
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+13 C°
Президент Владимир Зеленский с женой побывал в тематическом гуцульском музеи и получил в подарок от хозяина трембиту. Также Зеленские посетили дом, в котором когда-то жил Сергей Параджанов.
Об этом сообщает местное издание «Йо, новини Верховини».
Журналисты выяснили, что чета Зеленских побывала на экскурсии в доме «Тени забытых предков» , в котором некоторое время жил и снимал известный режиссер Сергей Параджанов.
Кроме того, Зеленские пришли в музей «Гуцульской магии», а владелец музея Николай подарил Зеленскому символ гуцулов — музыкальный инструмент трембиту.
Напомним, утром 5 января 2020 года президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский с женой побывал в тематическом гуцульском музеи и получил в подарок от хозяина трембиту. Также Зеленские посетили дом, в котором когда-то жил Сергей Параджанов.
Об этом сообщает местное издание «Йо, новини Верховини».
Журналисты выяснили, что чета Зеленских побывала на экскурсии в доме «Тени забытых предков» , в котором некоторое время жил и снимал известный режиссер Сергей Параджанов.
Кроме того, Зеленские пришли в музей «Гуцульской магии», а владелец музея Николай подарил Зеленскому символ гуцулов — музыкальный инструмент трембиту.
Напомним, утром 5 января 2020 года президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.