Президент Владимир Зеленский с женой побывал в тематическом гуцульском музеи и получил в подарок от хозяина трембиту. Также Зеленские посетили дом, в котором когда-то жил Сергей Параджанов.

Об этом сообщает местное издание «Йо, новини Верховини».

Журналисты выяснили, что чета Зеленских побывала на экскурсии в доме «Тени забытых предков» , в котором некоторое время жил и снимал известный режиссер Сергей Параджанов.

Кроме того, Зеленские пришли в музей «Гуцульской магии», а владелец музея Николай подарил Зеленскому символ гуцулов — музыкальный инструмент трембиту.

Напомним, утром 5 января 2020 года президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.