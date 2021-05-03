Первый президент Украины и глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук уверен, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит разговаривать с Путиным о Донбассе, а его нужно прямо спросить про выполнение договоренностей в рамках «нормандского формата».

Об этом он заявил в передаче «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

По словам Леонида Кравчука, таким образом Путина можно поставить в тупик и «схватить за болезненное место».

— В данной ситуации я (на месте президента, - прим) хотел бы встретиться с Путиным. А год назад я бы никогда не согласился на встречу с Путиным, а сейчас я бы лично хотел услышать и увидеть, а что скажет Путин, когда будет поставлен единственный вопрос. Есть «нормандский» формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил бы вопрос о выполнении договоренностей «нормандского» формата, а это прежде всего означает договоренности по Донбассу, то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение - и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит,— отметил бывший глава страны.

По его словам, «важно знать, как же он будет объяснять это».

— Он говорит: я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении «нормандского» формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину, — подчеркнул первый президент.

Ранее НикВести сообщали, что первый президент Украины и глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук поручился, что если возле его дома появится российская армия — он начнет бить наповал.