В результате боевых действий между афганскими правительственными силами и талибами за последние 24 часа погибло более 100 боевиков.

Об этом пишет AFP, ссылаясь на Минобороны Афганистана.

Американские военные передали лагерь Антоник в южной провинции Гильменд афганским силам через день после того, как они официально начали вывод своих оставшихся войск из страны.

База будет использоваться спецподразделениями Афганистана, прошедшими подготовку для проведения контртеррористических операций военными США и НАТО.

На фотографиях церемонии передачи, опубликованных министерством обороны Афганистана, видно, что американские солдаты спускают американский флаг на базе, а группа афганских военнослужащих впоследствии поднимает национальный флаг.

По сообщению министерства, столкновения между талибами и правительственными войсками произошли в нескольких провинциях, в том числе в Кандагаре, где американские военные нанесли «прицельный удар» в субботу, когда начался последний вывод войск.

Еще 52 боевика талибов были ранены в ходе столкновений, сообщило министерство, не сообщая подробностей о каких-либо жертвах, понесенных правительственными войсками.

Американские военные и их союзники по НАТО официально начали вывод своих оставшихся 2500 военнослужащих из охваченной насилием страны в субботу, 1 мая, по приказу президента Джо Байдена в прошлом месяце.

Афганские официальные лица заявили, что все иностранные войска перебрасываются в Баграм, крупнейшую американскую базу в Афганистане, а оттуда они отправятся в свои страны.

Ранее НикВести сообщали, что Североатлантический альянс выводит из Афганистана военного контингента, который участвовал в миссии НАТО «Решительная поддержка».