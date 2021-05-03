Соединенные Штаты призывают к осуществлению правосудия в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других.

Об этом сообщил пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в обращении по случаю Всемирного дня свободы прессы, пишет Украинская правда.

— Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы, — заявил Дэниел Лангенкемп.

Напомним, в ноябре 2019 года посольство США в Украине также призывало расследовать убийства основателя УП Георгия Гонгадзе, журналиста издания Павла Шеремета и других журналистов.