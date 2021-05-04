Белорусская оппозиция планирует организовать 9 мая, в День Победы, новые массовые протесты против режима Александра Лукашенко.

Об этом рассказал бывший министр культуры Беларуси, экс-посол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в понедельник, 3 мая, передает DeutscheWelle.

— Через соцсети я буду призывать белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист, — заявил Павел Латушко.

Нынешние преследования оппозиции в Беларуси Латушко назвал самыми страшными в Европе за последние 40 лет.

— Репрессии проникли во все слои общества, — отметил он, добавив, что сейчас белорусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.

По данным Павла Латушко, в Беларуси была сформирована спецгруппа для отслеживания членов демократического движения за рубежом и их ликвидации.

— Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века. Но когда-то состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен, — добавил Павел Латушко.

Комментируя роль Западной Европы в разрешении политического кризиса в Беларуси, Латушко подчеркнул, что «сегодня свободная Европа должна пройти тест, который покажет, в какой мере она готова защищать такие основополагающие ценности, как демократия и свобода».

— Пора наконец-то начать действовать, если Европа не хочет разделить ответственность за то, что тысячи невинных людей постигла ужасная судьба, — заявил белорусский оппозиционер.

Павел Латушко — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и глава негосударственного представительного органа белорусской оппозиции под названием Народное антикризисное управление. Он находится в вынужденной эмиграции в Польше.

8 апреля Латушко объявил о намерении создать собственную партию, «чтобы иметь возможность отреагировать на политический вакуум после ухода Лукашенко».

Напомним, ранее лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская, проживающая в изгнании, призвала соотечественников возродить массовые протесты, охватившие страну в прошлом году.