Четыре доверенных лица главы оппозиции в Беларуси Светланы Тихановской получили от шести до шести с половиной лет колонии за «подготовку к захвату административных зданий и массовые беспорядки».

Об этом пишет Радио Свобода Беларусь.

Речь идет о доверенных лиц Светланы Тихановской в городе Гомель. Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Дмитрия Иванкова и Александра Шабалина задержали за несколько дней до выборов.

Сторона обвинения в качестве доказательств представила смонтированное видео на три минуты, где подсудимые вместе со Светланой Тихановской якобы обсуждают захват административных зданий и назначения своих представителей в исполкомы.

Родственники осужденных говорят, что те вину не признали. Независимых журналистов на заседание суда не пустили, мотивируя это ограниченным количеством мест.

Напомним, «Белпочта» отказалась включать еженедельник «Intex-press» в подписной каталог на вторую половину 2021 года после публикации в нем интервью со Светланой Тихановской.