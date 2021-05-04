Борис Колесников, бывший нардеп от «Партии Регионов» и «Оппозиционного блока», министр правительства Николая Азарова, подтвердил создание новой политической партии, от чего накануне открестился.

Об этом Борис Колесников сказал в комментарии Радио Свобода.

— Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться «Украина – наш дом». Его основная идея — собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить, — заявил Борис Колесников.

Накануне политик опроверг создание новой политической силы. Ранее о таких намерениях писала Украинская правда. В материале «Партия регионов 2.0. Как Ахметов подбирает наследство Медведчука» указывалось, что Борис Колесников является ответственным за подготовку нового политического проекта олигарха Рината Ахметова.

Хотя 3 мая он отрицал такие намерения, однако уже на следующий день заявил, что «произошло определенное недоразумение».

Планируется, что презентация политсилы состоится в конце мая – начале июня. Колесников также говорит, что проект не будет партией отдельного региона.

— У нас есть специалисты и из Львова, из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. С «Оппозиционного блока» в партии пока нет никого, а из «Партии регионов» — несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде, — заверил политик.

В конце апреля Украинская правда сообщала, что в окружении олигарха Рината Ахметова планируют создать новую партию и отмежевываются от «Оппозиционного платформы — За жизнь».

3 мая олигарх Ринат Ахметов и его близкий соратник Борис Колесников отрицали, что работают над созданием новой партии.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь выписал акты о нарушении языкового законодательства троим депутатам Николаевского горсовета от «ОПЗЖ». В ответ в партии заявили, что власть борется с русским языком и закрывает глаза на открытую пропаганду фашизма в Украине.