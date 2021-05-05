В Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19, за сутки вакцинировали 289 человек.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

За сутки 4 мая в Украине всего привиты 3425 человек.

Больше вакцинировали в Днепропетровской области (879 человек), меньше всего - во Львовской и Хмельницкой (по 0).

Отмечается, что прививки делали 73 мобильными бригадами по иммунизации в 356 пунктах прививки.

Сегодня прививают тремя видами вакцин — индийской AstraZeneca (Covishield) (также используют аналог южнокорейского производства), китайской CoronaVac и американской Pfizer.

В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.