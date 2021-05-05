Украинские ученые разработали три прототипа вакцин от коронавируса. Для завершения доклинических испытаний необходимы лаборатории соответствующего класса защиты BSL-3.

Об этом написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в своей колонке на сайте издания Украинская правда.

— Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин, - отметил Алексей Данилов.

Теперь, по словам секретаря СНБО, следует достичь автономизации производства внутри страны, чтобы Украина могла самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор граждан (питание, лечение, технологии и правопорядок) в условиях кризиса наподобие нынешнего, и последующих, которые, уверен Данилов, будут в дальнейшем возникать.

Секретарь СНБО отметил, что государства выиграли время, чтобы ВОЗ, ООН, Всемирный банк и другие организации подготовились к войне с пандемией.

— Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин... Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями, - добавил Алексей Данилов.

В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.