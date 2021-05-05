Верховный комиссар Организации объединенных наций по правам человека проследит за ситуацией на кыргызско-таджикской границе.

Об этом пишут местные СМИ.

Кыргызстан пожаловался в ООН на действия таджикских военных 28 апреля – 1 мая 2021 года в приграничных районах Кыргызстана. Кыргызские дипломаты обвиняют таджиков в смерти 36 граждан своей страны, а также ранении 160 человек.

Кыргызская сторона утверждает, что действия таджиков привели к тому, что 30 тысяч человек были вынуждены бежать со своего места жительства – глубже в страну: дома, больницы и школы в их регионе уничтожены.

Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет пообещала, что международное сообщество внимательно следит за развитием событий на границе двух среднеазиатских государств.

Верховный комиссар ООН приветствовала усилия и действия обоих стран для мирного урегулирования приграничного спора.

Ранее НикВести сообщали, что на фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.