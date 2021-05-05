Так называемых российских «инструкторов», выполняющих в ЦАР (Центральноафриканская республика, — прим) функции обычных наемников, ООН считает причастными к внесудебным казням, изнасилованиям, пыткам, похищениям людей, нападениям на гуманитарные организации и гражданские объекты.

Расследование провели журналисты из RFI (Международное французское радио).

В совершении военных преступлениях подозревают ЧВК Вагнера, ее дочернюю компанию Sewa Security Services и якобы горнодобывающую компанию Lobaye Invest SARLU, «сотрудники» которой с оружием в руках воевали, как комбатанты. Среди подтвержденных преступлений: 26 внесудебных казней, 5 изнасилований и 27 случаев похищений. Эти обвинения подкреплены внутренними отчетами ООН.

В середине февраля российские наемники вместе с правительственными войсками вступили в Бамбари, которую контролировали повстанцы «Коалиции патриотов за перемены» во главе с экс-президентом страны Бозизе.

Спасаясь от наступления «инструкторов» из российских ЧВК повстанцы отступили в мечеть, где прятались мирные жители. Зайдя в укрытие наемники открыли беспорядочный огонь, не щадя никого.

— Имам сказал: «Ложись! Потом россияне начали стрелять куда угодно. Я был поражен. Были женщины и дети», — вспоминает местный житель.

После боя российские войска без суда казнили троих молодых людей.

— Они не пытались выяснить, кто был мятежником, а кто гражданским. Они хотели убивать людей, — сообщает источник в безопасности.

В тот же день россияне подожгли поликлинику у лагеря для внутренне перемещенных лиц. При этом они застрелили одного мирного жителя.

После окончания боев с повстанцам у мечети собрали пятнадцать трупов погибших от пуль россиян. Свидетель, присутствовавший при опознании этих тел, уверяет, что среди них были «дети, старухи и старики, пострадавшие от шальных выстрелов».

Другое военное преступление российские наемники совершили 28 декабря 2020 года. Грузовик с 30 гражданскими лицами не остановился на КПП после предупреждения из-за плохого технического состояния.

— Это старая машина, громоздкая. Для переключения на пониженную передачу требуется время. А блокпост не был виден издалека, — свидетельствует раненый член экипажа.

Так называемые «инструктора» начали стрельбу и убили троих мирных жителей, еще 15 гражданских из грузовика получили ранения различной степени тяжести.

При этом, по свидетельствам очевидцев, один из наемников РФ достал гранатомет, чтобы подорвать грузовик, но его остановил солдат из правительственных войск, с которым россияне состоят в союзнических отношениях.

Занялись российские наемники и насаждением атмосферы страха в регионе, хватая без разбору всех, кого они считали причастным к повстанческому движению. Очень часто людей похищали посреди дня на оживленных улицах или рынках. А родственникам, которая пытались разузнать подробности исчезновения и местоположение родных, угрожали смертью и говорили, что они больше никогда не увидят пропавших.

— Когда мы встречаемся с Мартой в Банги, она уже месяц ищет своего пропавшего сына с момента его ареста в Бамбари 23 февраля. Свидетели, по ее словам, рассказали ей, что видели, как его увезли с двумя друзьями посреди рынка, где у него был небольшой бизнес, а затем увезли на машине люди в военной форме, которые тоже обвинили его в том, что он повстанец, с чем несогласна его мать. «Я напрасно искала его сначала в полиции, потом в жандармерии, потом поехала в русские лагеря», — говорит Марта. «В первый раз охранник сказал мне: «Его больше нет, мы не должны возвращаться. Если ты вернешься, мы убьем тебя», — говорится в материале.

Среди нарушений прав человека, задокументированных Организацией Объединенных Наций, — сексуальное насилие. В одном из его отчетов от 25 февраля, в котором зафиксирована серия «злоупотреблений, приписываемых российским союзным войскам», подробно описывается случай группового изнасилования. 20-летнюю девушку несколько часов подряд насиловала группа российских наемников.

— 15 февраля в Банги молодая девушка тщетно ловила такси, чтобы вернуться домой, поскольку приближается время комендантского часа. Неожиданно возле нее остановился автомобиль. Внутри семеро мужчин в военной форме. «Они были русскими, только один говорил по-французски. У другого была борода и татуировки», — вспоминает девушка. «Они предложили посадить меня в свою машину. Я думала, они собираются высадить меня возле моего дома. Я села в машину. И они забрали меня». Девушка быстро понимает ловушку, которую ей только что расставили. Затем ее увезли в неизвестное место. Она заметила там оружие и кровати, затем осознала, что ее оставили в комнате, заваленной картонными коробками, а единственным предметом мебели был матрас, лежащий на полу. Все еще пребывая в шоке, женщина изо всех сил пытается рассказать о последующем испытании: групповом изнасиловании, которое длилось всю ночь. «Пришел первый человек. Я думал, что все кончено. Но приходили и другие». По словам молодой женщины, в ту ночь пятеро россиян, один за другим, оскорбляли ее. «Они пытали меня, как животное. Я не понимаю. Я такой же человек, как они», — воопрошает девушка. За изнасилование наемники не понесли никакой ответственности, — говорится в расследовании.

Отличились российские «военспецы» и в мародерстве с грабежом местных жителей. Были случаи убийства за свиней, наемники входили в дома и выметали все имущество начисто, воровали даже такую мелочь, как пластиковые стулья или поролоновые матрасы. В первую очередь изымали мотоцикл, телефоны и любые деньги.

В коммуне Бенцамбе, родном регионе лидере повстанцев, россияне сожгли 120 домов, включая родовое гнездо бывшего президента.

Бойцы российских ЧВК также регулярно захватывали под свои нужны общественные здания вроде школ и церквей. В одном из городов они конфисковали ратушу под казарму.

— Букоко, в нескольких километрах к северу от Мбайки, города в 110 километрах к юго-западу от столицы, они поселились в государственном центре сельскохозяйственных исследований. Они пробыли там два месяца. «Русские пришли первыми, потом были правительственные войска. В тот день я услышал свист пуль и убежал. Стреляли в упор», — свидетельствует местный житель. Он говорит быстро, как будто все еще пораженный воспоминаниями о том дне, о насилии, примененном, когда, по его словам, повстанцы уже ушли. «Они начали грабить, ломать двери и утаскивать их, чтобы заправить кровати, отбирали у людей матрасы. Дома забрали мою обувь, солнечные батареи и кухонную утварь, — рассказывает он. Мародерство и грабеж продолжились и в других регионах, — сообщается в материале.

Другое событие, которое можно квалифицировать, как военное преступление, произошло 11 января 2021 года — на рынге Нданга к западу от Банги упало неопознанное «устройство». Результаты: 10 погибших и 16 раненых из достоверных источников. Есть свидетельства того, что в то время над этим районом пролетал российский беспилотник, с которого, вероятно, и упала взрывчатка.

Напомним, власти Центральноафриканской республики объявили чрезвычайное положение в стране. Оно связано с наступлением армии повстанцев на подконтрольные официальным властям территории.