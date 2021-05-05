Решение Николаевского областного совета о помощи бизнесу, пострадавшему от локдауна, имеет «мало толку и финансовой конкретики», поскольку предусматривает лишь рекомендацию местным властям помогать предпринимателям, когда такая возможность возникает.

Об этом в своем блоге «Місто і світ» рассказал депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов.

Также он указал, что проект решения приняли с нарушениями регламента работы совета и процедуры.

— Вопрос о поддержке предпринимателей, пострадавших от пандемии и карантина, в котором мало толку и финансовой конкретики, ведь там, внимание, «рекомендуют» всем ОТГ и городам области помогать этим предпринимателям из собственных бюджетов, приняли с нарушением регламента совета и процедуры. Сначала ставили вопрос за основу, затем правки, которые не прошли, а уже потом голосовали в целом, вопрос не набрал необходимого количества голосов. Затем Анна Замазеева (глава Николаевского областного совета – прим.) решила, что решение набрало (необходимое количество голосов – прим.), - отметил Станислав Мартиросов.

Читайте также: Проект решения о помощи бизнесу, который депутаты Николаевского облсовета утвердили «за основу», но не проголосовали «в целом», нельзя считать принятым, поскольку это нарушает Регламент работы облсовета. Об этом написала экс-глава облсовета, депутат текущего созыва Виктория Москаленко в комментариях под публикацией в Telegram-канале главного редактора НикВести Олега Деренюги.

Изначально проект решения приняли за основу - его поддержали 33 депутата, но при голосовании в целом за него только 31 депутат отдал свой голос при 33 минимально необходимых.

Потом юристы Николаевского областного совета заявили, что депутаты все-таки поддержали рекомендацию городским, поселковым и сельским советам оказывать финансовую помощь предпринимателям, которые пострадали от пандемии COVID-19.

Примечательно, но 2 апреля глава облсовета Анна Замазеева пообещала, что в ближайшее время они определят сумму и выделят ее из местного бюджета в качестве финансовой помощи бизнесу.