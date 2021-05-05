Директор департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Денис Денисенко сообщил, что продолжит реализацию проекта индустриального парка «Энергия», начатого командой экс-вице-мэра Александра Омельчука.

Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Отвечая на вопрос ведущего о том, есть ли у департамента еще какие-либо проекты, кроме парка Победы, он отметил, что занимается реализацией проекта индустриального парка.

— У нас еще есть индустриальный парк «Энергия». Он относится к департаменту, мы им занимаемся. Верховная Рада в первом чтении приняла закон о стимулировании развития индустриальных парков, мы в этом направлении двигаемся, — сказал Денис Денисенко.

Напомним, что с 2018 года департамент под руководством профильного вице-мэра Александра Омельчука работал над созданием в Николаеве первого индустриального парка «Энергия», который будет расположен в Корабельном районе на земельном участке площадью 36 гектаров.

Тогда размещением предприятий там заинтересовались турки, а «Энергию» включили в реестр индустриальных парков Украины.

Как сообщалось, директор департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Денис Денисенко считает, что реконструкция парка Победы может стать заметным достижением его команды.