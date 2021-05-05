Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

— Согласно решению компетентных органов Государства Израиль с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в том числе и граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что израильская сторона отменила специальных разрешений, выданных для въезда в страну до 1 мая 2021 года.

— Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы Государства Израиль, — сообщают в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Израиль попал «индийский» мутировавший штамм коронавируса.