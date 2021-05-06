Городской суд Праги начал рассмотрение дела одного из граждан страны, который поехал воевать на Донбасс за пророссийских боевиков. Ему инкриминируют уголовные статьи «террористическое нападение» и «участие в террористической группе».

Об этом передает Радио Свобода.

Мартина Кантора судят заочно, так как в данный момент он до сих пор находится у боевиков. Санкция по обоим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По сведениям прокуратуры, он достался на оккупированную часть Донбасса еще в 2015 нелегально через российский Ростов-на-Дону, подписал контракт в группировке «ЛНР», был обучен на сапера и снайпера, участвовал в боях против украинских войск, получил от боевиков «звание сержанта» и стал командиром отделения, затем был членом диверсионно-разведывательной группы и получил от боевиков «награду».

Его адвокат на суде назвал эти обвинения «необоснованными».

Также были допрошены несколько свидетелей, которые рассказывали, что обвиняемый говорил им о том, что хочет ехать в Украину воевать на стороне сепаратистов.

Напомним, суд заочно приговорил к 15 годам заключения гражданина Чешской Республики за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов так называемой Донецкой народной республики.