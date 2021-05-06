Франция вслед за Великобританией направила к острову Джерси в Ла-Манше два катера.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 6 мая.

Штаб ВМС Франции сообщил, что в акватории поблизости от Джерси будут размещены два французских сторожевых корабля. По словам французского министра по делам моря Анник Жирарден, Париж готов прибегнуть к санкциям в случае, если Лондон продолжит ограничивать французским рыболовам доступ в воды вокруг Джерси. Она намекнула на то, что Франция может прервать снабжение острова электроэнергией, которое ведется с ее территории.

Ранее Британия направила к острову два патрульных корабля - HMS Severn и HMS Tamar.

— Премьер-министр вновь выразил безоговорочную поддержку Джерси и подтвердил, что два сторожевых корабля Королевских военно-морских сил будут оставаться в заданном районе в качестве меры предосторожности, чтобы следить за развитием ситуации, - говорится в сообщении правительства Британии.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил AFP, что британские маневры у Джерси не смогли произвести впечатления на Париж, который возражает против ограничения права французских судов вести вылов рыбы в районе острова, являющегося коронной территорией Великобритании.

На данный момент, около 80 французских рыбацких траулеров собрались у порта Сент-Хелиер в знак протеста против правил, касающихся прав на рыбную ловлю после Brexit.

Недовольство Франции вызвало составление британскими властями списка из 41 французского судна, которым будет разрешен вылов рыбы в водах Джерси, тогда как Париж настаивал на 344 судах. По словам министра, Великобритания также выступила с целым рядом требований, которые не фигурировали ранее при обсуждении проблем рыбной ловли, которое велось в рамках переговоров по Brexit.