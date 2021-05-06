В Германии признали запрещенной деятельность движения «Ansaar International e.V», его обвиняют в финансировании терроризма.

Об этом пишет Berliner Morgenpost.

Организация была основана 9 лет назад немецким исполнителем Йоэлем Кайзером, принявшего ислам.

Немецкие правоохранительные органы подозревают это движение в финансировании террористических формирований по всему миру, в том числе ХАМАС и сомалийской группировки Аш-Шабаб.

По данным обвинения, гуманитарная организация пропагандировала и распространяла радикальное течение ислама – салафизм по всему миру под видом благотворительной работы.

DW также сообщает, что помимо сбора пожертвований под видом благотворительности и направления их террористическим организациям по всему миру, «Ansaar International e.V» также отправляло немецких детей в лагеря за рубежом, где их радикализировали. Там детей учили «усваивать салафитское экстремистское учение и нести его в Германию».

Ежедневная газета Германии Bild сообщила, что сотрудники службы безопасности провели рейды по всей стране против лидеров «Ansaar International e.V». Обыски проводились в 10 федеральных землях Германии, прежде чем министерство внутренних дел решило объявить организацию вне закона.

На сайте «Ansaar International e.V» написано, что она была основана в Дюссельдорфе в 2012 году и является «мусульманской организацией по оказанию помощи, которая оказывает гуманитарную поддержку людям в районах войн и кризисов, независимо от их веры». Также на на сайте говорится, что организация занимается строительством, финансированием и снабжением больниц, детских домов, домов для вдов, колодцев, школ и мечетей. Указывается, что «Ansaar International e.V» насчитывает около 800 членов в Германии и 2500 членов за рубежом.

Напомним, Управление внутренней разведки Германии по защите конституции взяло под наблюдение часть движения против коронавирусных ограничений. Их подозревают в распространении фейковых сообщений и безосновательной конспирологии.