Венецианская комиссия пришла к выводу, что законопроект об ответственности государственных служащих за неточную декларацию об активах соответствует международным обязательствам Украины.

Об этом говорится в совместном срочном заключении Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и соблюдению законности Совета Европы, текст которого есть в распоряжении «Европейской правды».

Венецианская комиссия приветствуют повторное введение в Уголовный кодекс санкции в виде тюремного заключения для наиболее серьезных категорий правонарушений, связанных с декларированием активов, а также повышенным уровнем денежных штрафов. Однако усиление санкций должно сопровождаться усилением антикоррупционных институтов и механизмов.

Заключение было запрошено спикером Верховной Рады 12 марта. В нем рассматривается проект Закона от 27 января 2021 года о внесении изменений в некоторые положения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовного кодекса (УК) Украины относительно ответственность государственных должностных лиц за недостоверные декларации об активах.

Законопроект направлен на исправление ситуации, созданной спорным решением Конституционного Суда Украины от октября 2020 года. Это решение сделало механизм декларирования активов в значительной степени неэффективным и впоследствии подверглось критике со стороны Венецианской комиссии как недостаточно аргументированное. В декабре 2020 года был принят закон, который восстановил уголовную ответственность, но не тюремное заключение, за неточные декларации об активах и их не декларирование.

В рассматриваемом законопроекте, внесенном президентом Зеленским, предлагается повысить ответственность за непредставление государственными служащими точных деклараций об активах и снизить порог, отделяющий дела среднего уровня от наиболее серьезных. В законопроекте вновь вводится наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет для наиболее серьезных случаев, но определенная категория преступлений остается декриминализованной. Таким образом, по мнению Венецианской комиссии, законопроект не противоречит решению Конституционного суда.

— Законопроект также соответствует международным обязательствам Украины. Международное право требует наличия системы декларирования активов и подкрепления ее соответствующими сдерживающими санкциями. Хотя трудно определить денежный штраф или срок тюремного заключения, которые представляли бы «средний европейский показатель» в таких случаях, возобновление тюремного заключения за наиболее серьезные правонарушения представляется разумным шагом, особенно с учетом масштабов проблемы коррупция в стране. Это также соответствует предыдущим рекомендациям Венецианской комиссии в этом отношении, — говорится в заключении.

Ранее Венецианская комиссия 5 мая опубликовала срочное заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.