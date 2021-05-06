США вместе с Украиной — такое послание прозвучало из уст Государственного секретаря Энтони Блинкена во время визита в Украину.

Это услышала Россия. Это почувствовала Украины, считает премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк.

Нынешняя власть, по мнению Арсения Яценюка, обязана сделать все, что наобещала сегодня американским партнерам.

— Выполнение этих обещаний — относительно судебной реформы, борьбы с коррупцией, законодательства о СБУ, корпоративного управления государственными предприятиями (не путать с коррупционным управлением), экономическими реформами и честностью и прозрачностью власти — нужно не американцам, а украинцам, — отметил Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Соединенные Штаты «всегда с теми, кто отстаивает интересы своего народа и всегда против тех, кто использует власть в собственных интересах».

Напомним, Арсений Яценюк убежден, что безопасность мира заключается в членстве Украины в НАТО.