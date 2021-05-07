Тwitter заблокировал учетную запись, публикующую сообщения с новой коммуникационной платформы бывшего президента США Дональда Трампа.

Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.

В аккаунте утверждалось, что твит был сделан «от имени» Дональда Трампа.

Представитель соцсети заявил, что учетная запись @DJTDesk нарушила политику уклонения от запрета, поделившись контентом, «связанным с заблокированной учетной записью».

Однако ВВС обнаружило, что аналогичные учетные записи все еще активны в социальной сети.

Напомним, в январе Дональду Трампу навсегда запретили доступ в Тwitter после того, как он выразил поддержку бунтовщикам, штурмовавшим Капитолий США.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram — в компании утверждают, что они были связаны с политической партией «Слуга народа».