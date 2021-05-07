Тwitter заблокировал учетную запись, публикующую сообщения с новой коммуникационной платформы бывшего президента США Дональда Трампа.
Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.
В аккаунте утверждалось, что твит был сделан «от имени» Дональда Трампа.
Представитель соцсети заявил, что учетная запись @DJTDesk нарушила политику уклонения от запрета, поделившись контентом, «связанным с заблокированной учетной записью».
Однако ВВС обнаружило, что аналогичные учетные записи все еще активны в социальной сети.
Напомним, в январе Дональду Трампу навсегда запретили доступ в Тwitter после того, как он выразил поддержку бунтовщикам, штурмовавшим Капитолий США.
Ранее сообщалось, что Facebook удалил 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram — в компании утверждают, что они были связаны с политической партией «Слуга народа».
|
Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
|
Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Тwitter заблокировал учетную запись, публикующую сообщения с новой коммуникационной платформы бывшего президента США Дональда Трампа.
Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.
В аккаунте утверждалось, что твит был сделан «от имени» Дональда Трампа.
Представитель соцсети заявил, что учетная запись @DJTDesk нарушила политику уклонения от запрета, поделившись контентом, «связанным с заблокированной учетной записью».
Однако ВВС обнаружило, что аналогичные учетные записи все еще активны в социальной сети.
Напомним, в январе Дональду Трампу навсегда запретили доступ в Тwitter после того, как он выразил поддержку бунтовщикам, штурмовавшим Капитолий США.
Ранее сообщалось, что Facebook удалил 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram — в компании утверждают, что они были связаны с политической партией «Слуга народа».