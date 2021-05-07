Евросоюз призывает Россию освободить 10 незаконно задержанных во временно оккупированном Крыму журналистов.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, озвученном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая.

«Мы призываем Россию немедленно освободить всех незаконно задержанных журналистов, включая Владислава Есипенко, а также Османа Арифмеметова, Марлена Асанова, Ремзи Бекирова, Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева, Сейрана Салиева, Амета Сулейманова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе также указали на обеспокоенность в связи с постоянно продолжающимися нарушениями прав человека во временно оккупированном Крыму.

«Отмечая Всемирный день свободы прессы, мы глубоко сожалеем по поводу постоянных нападений на свободу слова и свободу средств массовой информации на незаконно аннексированном Крымском полуострове, включая закрытие вещателей», — отмечается в заявлении.

Как известно, начиная с 2014 года российская оккупационная власть в Крыму ограничила доступ независимых журналистов на полуостров. На фоне подавления профессиональной журналистики в оккупированной АРК активно начала развиваться гражданская журналистика. Однако оккупанты по надуманным поводам осуществляют уголовное преследование и этих представителей независимой журналистики в Крыму.

10 марта 2021 на оккупированном полуострове был задержан фрилансер проекта «Крым.Реалии» Владислав Есипенко. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства. Сам Есипенко отмечает, что работники российских спецслужб подбросили ему гранату в автомобиль, а затем отвезли в подвал, где пытали электрическим током и избивали до утра, пока тот не дал признательные показания.