Тайского лидера протеста Панусаю Ситиджираваттанакулу освободили под залог. Она содержалась под стражей до суда на протяжении 59 дней по обвинению в глумлении над его величеством королем Таиланда. Еще двое активистов сидят за решеткой по схожему обвинению.

Об этом сообщает Asia.Nikkei.

Женщину выпустили под залог в 6,5 тысячи долларов. Ее залог был обусловлен обещанием не принимать участие в деятельности, оскорбляющую монархию.

Обвиняемым в нарушении статьи 112 Уголовного кодекса Таиланда (оскорбление монархии) грозит до 15 лет лишения свободы. Любой желающий может подать заявление, если подумает, что чьи-то слова унижают достоинство короля.

По данным на пятницу, 7 мая, шесть лидеров протеста остаются в тюрьме по обвинению в оскорблении величия монарха. Среди них студенческий активист Парит «Пингвин» Чиварак и адвокат по правам человека Арнон Нампа, которые одними из первых публично подняли вопрос о реформировании тайской монархии

Напомним, в международном аэропорте Таиланда зону регистрации превратили в центр иммунизации, чтобы ускорить процесс вакцинации в стране.