В рамках российской «программы импортозамещения» в оккупированном Крыму с насосов фирмы Siemens содрали логотипы.

Об этом сообщает российский проект Scanner Project.

Не уточняется, когда с немецких насосов стерли фирменный логотип. Однако проект опубликовал скриншот репортажа местных «Вестей» полуторамесячной давности, на котором, если присмотреться, можно различить логотип Siemens. Позже надписи пропали, а на технике появились следы стирания.

Ранее ресурс DW сообщил, что на водозаборе, расположенном неподалеку от Симферополя, установлены насосы с двигателями от Siemens.

В штаб-квартире Siemens предоставили объяснения, что якобы не знали, что оборудование через экспортеров будет поставлено во временно оккупированный Россией Крым.

Местные же чиновники клянутся, что все оборудование, которое Россия применяет в Крыму — только «отечественного» изготовления.

Напомним, официально Siemens объявила о прекращении поставок турбин компаниям, связанным с российскими властями в 2017 году. Однако вскоре прокуратура Германии начала расследование в отношении нескольких сотрудников концерна, заподозрив их в поставке турбин в Крым в обход запрета.