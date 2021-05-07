Фонд госимущества выставил на продажу Львовскую исправительную колонию №48, которая была заморожена еще в конце 2017 года и с 2018 года не функционирует.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Экономическая правда.

— Мы продолжаем большую распродажу тюрем. Вчера на Prozorro Фонд госимущества выставил сразу 2 наших лота — это, по сути, распродажа учреждения исполнения наказаний, это исправительная колония №48, расположенная почти в центре Львова. Отсюда автомобилем в центр Львова ехать максимум минут 10, — рассказал Денис Малюська.

Министр добавил, что это большой земельный участок, речь идет о совокупной площади около 13 гектаров. Колония была заморожена еще в конце 2017 года.

— С 2018 года она уже не функционирует, не работает и генерирует нам только убытки, расходы на содержание, на охрану. Продав эту колонию, мы не просто сэкономим 20 миллионов гривен, мы еще и получим неплохой доход и для госбюджета, и себе, — считает Денис Малюська.

В министерстве ожидают огромного спроса, поскольку здесь можно построить не только жилую недвижимость, но и что-то, связанное с инфраструктурой.

— Это наш второй и третий лот из большой распродажи тюрем. Мы все еще продаем исправительный центр в Ирпене. Всего в этом году мы выставим от 4 до 8 тюрем, — заключил министр.

Напомним, Украина попала в первую десятку европейских стран по числу заключенных в тюрьмах.