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Россия приостанавливает выполнение авиарейсов для своих туристов в Болгарию минимум до конца мая.
Как сообщает «Европейская правда», об этом сообщила член правления Бургасской областной туристической палаты Эвелина Пулева в комментарии профильному болгарскому сайту TravelNews.
Последний рейс российской авиакомпании S7 в Бургас состоится 9 мая, сказала она. До этого времени с конца марта выполнялся один рейс в неделю.
Рейсы, как считают в Болгарии, приостановлены по призыву российского политика Владимира Жириновского, который попросил российские власти официально запретить приобретение недвижимости в Болгарии, а также поездки в страну для туризма.
Позже Эвелина Пулева и аэропорты в Варне и Бургасе уточнили, что пока рейсы приостановлены только на май. Но непонятно, будут ли выполняться запланированные на июнь рейсы. Окончательное решение о полетах в Болгарию будет принято 11 мая, сообщило представительство российской авиакомпании S7 в Болгарии.
Туроператоры также рассказали, что у них есть информация от граждан России о том, что посольство Болгарии в Москве пока не выдает виз.
Напомним, прокуратура Болгарии нашла следы шести россиян во взрывах на оружейных заводах бизнесмена Эмилияна Гебрева, поставлявшего боеприпасы в Украину. Все взрывы совершались в период с 2011 по 2020 год.
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Россия приостанавливает выполнение авиарейсов для своих туристов в Болгарию минимум до конца мая.
Как сообщает «Европейская правда», об этом сообщила член правления Бургасской областной туристической палаты Эвелина Пулева в комментарии профильному болгарскому сайту TravelNews.
Последний рейс российской авиакомпании S7 в Бургас состоится 9 мая, сказала она. До этого времени с конца марта выполнялся один рейс в неделю.
Рейсы, как считают в Болгарии, приостановлены по призыву российского политика Владимира Жириновского, который попросил российские власти официально запретить приобретение недвижимости в Болгарии, а также поездки в страну для туризма.
Позже Эвелина Пулева и аэропорты в Варне и Бургасе уточнили, что пока рейсы приостановлены только на май. Но непонятно, будут ли выполняться запланированные на июнь рейсы. Окончательное решение о полетах в Болгарию будет принято 11 мая, сообщило представительство российской авиакомпании S7 в Болгарии.
Туроператоры также рассказали, что у них есть информация от граждан России о том, что посольство Болгарии в Москве пока не выдает виз.
Напомним, прокуратура Болгарии нашла следы шести россиян во взрывах на оружейных заводах бизнесмена Эмилияна Гебрева, поставлявшего боеприпасы в Украину. Все взрывы совершались в период с 2011 по 2020 год.