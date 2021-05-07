Сегодня, 7 мая, МФК «Николаев» принимает одесский «Черноморец».
Поединок проходит снова со зрителями, поскольку Николаев вернулся в «желтую» карантинную зону, - передает корреспондент НикВести.
Это центральный матч 25-го тура.
Отметим, что сегодня любители футбола смогли попасть на домашний матч «корабелов» всего за 1 гривну. Такая цена на входные билеты — это подарок горожанам в честь 100-летия со дня основания клуба.
Напомним, 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.
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Сегодня, 7 мая, МФК «Николаев» принимает одесский «Черноморец».
Поединок проходит снова со зрителями, поскольку Николаев вернулся в «желтую» карантинную зону, - передает корреспондент НикВести.
Это центральный матч 25-го тура.
Отметим, что сегодня любители футбола смогли попасть на домашний матч «корабелов» всего за 1 гривну. Такая цена на входные билеты — это подарок горожанам в честь 100-летия со дня основания клуба.
Напомним, 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.