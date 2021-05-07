Сегодня, 7 мая, МФК «Николаев» принимает одесский «Черноморец».

Поединок проходит снова со зрителями, поскольку Николаев вернулся в «желтую» карантинную зону, - передает корреспондент НикВести.

Это центральный матч 25-го тура.

Отметим, что сегодня любители футбола смогли попасть на домашний матч «корабелов» всего за 1 гривну. Такая цена на входные билеты — это подарок горожанам в честь 100-летия со дня основания клуба.

Напомним, 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.