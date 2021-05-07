Россия оплатила перелеты, проживание и походы в рестораны премиум-класса французским депутатам Европарламента от «Национального объединения» для «контроля демократических процедур» во временно оккупированном Крыму.

Расследование о визите провела российская «Новая Газета».

Так, для «наблюдения» за так называемым «голосованием» в оккупированном Крыму заказали большую делегацию ультраправых парламентариев от «Национального объединения» Марин Ле Пен из Франции.

Всего в списке 16 человек. Среди них: евродепутат Тьерри Мариани, кототорый призывал признать независимыми террористические пророссийские формирования «ДНР» и «ЛНР», помощник Ле Пен Мари Гризэ, финасист партии Ле Пен Жан-Лин Лакапель, депутатка Европарламента Элен Лапорт, муж сестры Ле Пен Филипп Оливье, европарламентарий Виржини Жорон и другие.

Все приглашенные остались довольными «‎процедурой выборов» в оккупированном Крыму.

— Посетил избирательные участки в Крыму в последний день референдума, где россиянам предлагается решить свою судьбу Санитарные и избирательные правила соблюдаются. Остановите фейковые новости!, — очитался за поездку Жан-Лин Лакапель.

Интересно, что так называемые «избирательные участки» в оккупированном Крыму иностранцы посещали буквально поминутно под тщательным присмотром (по 30 минут каждый в строго оговоренное время), после чего их заселяли в презентабельные отели и водили по дорогим ресторанам региона, что отображено в распорядке дня для «гостей».

Самые видные из делегации уже давно внесены в Миротворец, как, к примеру, одиозный европарламентарий Тьерри Мариани.

Напомним, cреди немецких политиков, которые приехали в оккупированный Россией Крым, нет ни одного депутата высшего представительного органа Германии.



