Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Виталий Гомерский рассказал, что объекты, готовность которых составляет больше 90%, планируется ввести в эксплуатацию к концу лета 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

Депутат рассказал, что объекты с готовностью более 90% сейчас нуждаются лишь в сертификатах по введению их в эксплуатацию, на получение которых необходимы средства в размере от 10 до 17 тысяч гривен на каждый объект.

— На сегодняшний день есть четкое понимание того, что недостроев в Николаевской области — 130 объектов. Они находятся на разных этапах строительства, от 10% до 99%. На сегодняшний день позиция в этом вопросе есть. Мы говорили с главой комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства облсовета о том, что проекты, которые реализованы на больше чем 90%, мы завершим до августа 2021 года и введем их в эксплуатацию. Сейчас уже ведется работа по введению в эксплуатацию на четырех объектах. Там дофинансировано от 10 до 17 тысяч гривен — это сертификаты по введению в эксплуатацию, - сказал Виталий Гомерский.

Пресс-релиз