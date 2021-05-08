Канада выделит развивающимся странам 375 млн долларов (около 310 млн долл. США) на поддержку усилий в противодействии COVID-19.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Чтобы помочь странам с низкими и средними доходами получить доступ к тестированию, лечению и вакцинам, мы дополнительно выделим 375 млн долл. платформе ускоренного доступа к инструментам противодействия COVID-19, — сказал Джастин Трюдо.

По его словам, на международном уровне Канада всегда твердо выступала в поддержку равного доступа к вакцинам.

— Мы мобилизовали более 2,5 миллиардов долларов (около 2 миллиардов долларов США) в ответ на COVID-19, что делает наше правительство одним из крупнейших доноров глобальных усилий, — отметил он.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что стране удалось остановить третью волну коронавируса.