В Киевской городской госадминистрации заявили о том, что Министерство культуры якобы мешает проведению традиционных мероприятий ко Дню памяти и Дню победы в столице.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба администрации.

В частности, по ее словам, через устный запрет Минкульта на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне не пропускают техническу для монтирования сцены.

«Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры», ㅡ отметила чиновница.

Она также добавила, что такое указание якобы поступило напрямую от министра культуры ㅡ об этом рассказал директор музея Иван Ковальчук.

Однако никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет.