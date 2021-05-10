Об этом говорится в заявлении руководителя NASA Билла Нельсона.

В заявлении говорится, что страны должны минимизировать риски для людей на Земле при возвращении космических объектов, а также сообщать об этих операциях максимально прозрачно. Но действия Китая говорят о том, что Пекин не соблюдает стандарты по космическому мусору.