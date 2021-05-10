Количество пострадавших палестинцев в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме возросло до 305, - 205 из них госпитализированы. В то же время 7 человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на ABC News.

Протестующие бросали камни в офицеров и на прилегающую проезжую часть возле Западной стены, где тысячи израильских евреев собрались, чтобы помолиться. Отмечается, что против протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

— Полиция и пограничная полиция сейчас работают над искоренением насилия на Храмовой горе рядом с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима, - говорится в сообщении.

Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание сегодня, 10 мая. Планируется обсудить эскалацию в Иерусалиме на фоне столкновений на Храмовой горе. Заседание за закрытыми дверями пройдет по запросу Туниса.

Палестинцы протестовали против возможного их выселения из арабского квартала Шейх Джаррах, который расположен недалеко от Старого города. Их недовольство связано и с тем, что в Израиле прошла демонстрация в честь начала и победы в Шестидневной войне в июне 1967 года.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал события на Храмовой горе, назвав это борьбой в сердце Иерусалима.

— Это не новая борьба. Это борьба между нетерпимостью и терпимостью, между насилием, нарушает закон и законом и порядком. Эта борьба не нова, так как она велась фактически в Иерусалиме и сердцем Иерусалима в течение сотен лет с момента возникновения трех монотеистических верований, - сказал Биньямин Нетаньяху.

В пятницу, 7 мая в израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и полицией, в которых с обеих сторон пострадали около 200 человек.

Ранее Израиль сообщал о 41 случае заражения «индийским» штаммом COVID-19. Этот штамм вызывает беспокойство, потому что он состоит из двух мутаций белка, которые могут сделать его более устойчивым к вакцине.