Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране 20 июня. Отмечается, что Указ вступает в силу с 11 мая.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на указ президента.

Ранее парламент Армении в соответствии с Конституцией был распущен, поскольку дважды не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.

Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

25 апреля премьер-министр Армении Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных выборов, но продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов парламента.

Правящая партия «Общественный договор» заявила о самостоятельном участии в предстоящих досрочных выборах, кандидатом на пост премьера будет Пашинян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавит предвыборный блок «Армения» с партиями «Армения возрождающейся» и «Дашнакцутюн». Партия "Армения возрождающейся" основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин Сюникской области, граничащей с Азербайджаном и Ираном. Стоит отметить, что сам Кочарян является беспартийным.

Партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна «Отечество» и «Республиканская партия» экс-президента Сержа Саргсяна примут участие в выборах в едином блоке. Но сам Саргсян в выборах участвовать не будет.

Напомним, в ноябре 2020 года, парламент Армении не смог проголосовать за отставку премьер-министра Пашиняна.