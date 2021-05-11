В ночь на вторник, 11 мая, террористическое движение ХАМАС обстреляло ракетами израильский город Ашкелон на юге страны, угрожая превратить город «в ад».

Об этом пишет The Times of Israel.

Нападение произошло после ночи непрерывного обстрела израильских общин вблизи сектора Газа и после того, как Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 100 целям в прибрежном анклаве в ходе операции «Страж стен».

Накануне в Газе произошла крупная вспышка насилия между палестинцами и Израилем, молодые радикалы несколько дней провоцировали полицию на ответные действия.

Палестинская сторона в свою очередь сообщила о 24 погибших в секторе Газа, которые были убиты в результате обстрела со стороны Израиля, в том числе погибли девять несовершеннолетних. Еще 106 палестинцев получили ранения различной степени тяжести.

ЦАХАЛ заявила, что по крайней мере 15 из убитых были членами террористической организации ХАМАС, которая запускала ракеты по Израилю.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Хидаи Зильберман сказал, что многие из убитых в Газе были поражены ракетами террористов ХАМАС, которые ошибочно упали на дома мирных жителей, а не израильскими авиаударами, как утверждает палестинская сторона.

Представитель ЦАХАЛ сказал, что Израиль предпринимает шаги, чтобы избежать жертв среди палестинского гражданского населения. Однако полностью избежать пострадавших не удастся, поскольку ХАМАС намеренно действует в густонаселенном районе, чтобы использовать жителей сектора Газа в качестве живого щита.

По данным Сил обороны Израиля, с 18:00 из сектора Газа в направлении Израиля было выпущено более 200 ракет и мин. С понедельника до 6 утра вторника, десятки из них были перехвачены батареями противоракетной обороны «Железный купол». Военные заявили, что «Железный купол» успешно перехватил более 90 процентов снарядов, направляющихся в населенные районы.

Напомним, шесть граждан Израиля были ранены в результате ракетного обстрела с территории cектора Газа.