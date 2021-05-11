Об этом Владимир Зеленский заявил во время форума «Украина 30», посвященному вопросам безопасности.

— Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне - ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война, - заявил президент.