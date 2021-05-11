Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни украинская, ни российская стороны никто не готовы к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время форума «Украина 30», посвященному вопросам безопасности.
— Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне - ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война, - заявил президент.
Ранее СБУ задержала разведчика «ДНР» вблизи линии огня на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни украинская, ни российская стороны никто не готовы к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время форума «Украина 30», посвященному вопросам безопасности.
— Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне - ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война, - заявил президент.
Ранее СБУ задержала разведчика «ДНР» вблизи линии огня на Донбассе.