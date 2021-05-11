Интернет-регулятор Китая удалил более двух миллионов сообщений в Интернете, содержащих «вредные» и «идеологически неверные» обсуждения истории КПК (компартия, - прим).

Об этом пишет SCMP.

Причиной цензурирование постов стал «исторический нигилизм». Так в Китае называют любые утверждения, которые ставят под сомнения официальную версию истории.

— Некоторое время некоторые люди распространяли вредоносную информацию с историческим нигилизмом в Интернете под видом размышлений, — отчитался директор отдела Управления кибербезопасности Китая (CAC) Вэнь Юхуа.

Вэнь Юхуа заявил, что удаленные сообщения «загрязнили» онлайн-среду, и его управление запустило специальную кампанию по случаю столетия.

— С начала кампании мы на законных основаниях имеем дело с большим количеством аккаунтов, распространяющих исторический нигилизм. Мы призвали различные веб-сайты удалить более 2 миллионов сообщений, нарушающих законы или постановления партии, — подчеркнул он.

В феврале президент Си Цзиньпин повторил, что партия выступает против исторического нигилизма, поэтому он приказал провести кампанию по изучению истории партии до столетнего юбилея КПК 1 июля.

Празднование столетия было определено как самая важная политическая задача партии в этом году, и Си пообещал «грандиозное празднование». Официальным лицам по всей стране было приказано обеспечить «социальную стабильность».

Партия активизировала усилия по просвещению членов и общественности о своей истории, показав несколько фильмов и телевизионных драм на эту тему.

Кампания будет охватывать историю партии с момента ее возникновения в 1921 году, но в первую очередь будет сосредоточена на «исторических успехах», достигнутых с 2012 года, заявил Си Цзиньпинь в феврале. В том же году он стал лидером партии.

Напомним, Китай запускает горячую линию для жалоб на исторических нигилистов, которые смеют критиковать компартию и курс генерального секретаря Си Цзиньпиня.