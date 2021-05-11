Министр обороны Израиля Бени Ганц во вторник, 11 мая, подписал приказ о призыве около 5000 солдат резерва из-за эскалации со стороны Сектора Газы.

Солдаты будут набираться для проведения операции Шомер Ха Хомот и усиления линии обороны страны, пишет Корреспондент.

Также глава Минобороны приказал продолжить атаки из-за непрекращающихся обстрелов Израиля со стороны Газы.

Также полиция Израиля призывает из резерва восемь рот пограничной полиции.

— После насильственных инцидентов в ходе столкновений в городах по всей стране было принято решение немедленно призвать восемь рот резерва пограничной полиции, - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские силы действовали в течение всей ночи по подавлению насильственных беспорядков, в ходе которых задержаны около 100 нарушителей порядка.

Напомним, накануне из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву. Палестинские СМИ сообщили о гибели 25 человек, включая девяти детей. Ещё 65 человек ранены.