Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия вышел из-под стражи, деньги для залога внес ЕС.

Об этом пишет Civil.ge.

В начале грузинский оппозиционер Ника Мелия не хотел принимать залог, но позже согласился на предложение. Сам парламент политик не признает легитимным органом.

— Это, конечно, изменило ситуацию в оппозиционном спектре в целом, поэтому у Национального движения теперь другое мнение о том, стоит ли входить в такой парламент. Моя позиция, естественно, такова, что, поскольку Парламент нелегитимен, мы не должны входить в такой парламент. Получил ли этот парламент легитимность только потому, что Георгий Руруа и Ника Мелия были освобождены […] Как и все серьезные решения, это не должно превратиться в кулуарные решения, — заявил один из поедставителей партии «Национальное движение».

Вышедший на свободу Ника Мелия заявил, что предоставит дальнейший план действий после консультаций, которые, по его словам, могут продлиться несколько дней:

— Активные консультации с друзьями начинаются с сегодняшнего дня, никому не стоит удивляться и терпеть происходящие процессы […] думаю, через неделю мы постараемся прийти к тому решению, которого ждет общество, — отметил Ника Мелия.

Напомним, в 2019 году правоохранители Грузии жестоко подавили митингующих против России. Превысивших полномочия силовиков ожидает амнистия, против которой протестуют пострадавшие от рук полицейских.