Российские военные возвели мост на территории древнегреческого города и архитектурного памятника Херсонес во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Blacksea news, ссылаясь на местного активиста Ивана Комелова.
Рабочие рассказали о том, что запланировано строительство мемориального парка, культурного центра и реставрация 12-13 береговых батарей под патронатом Минобороны РФ.
— Удивительно то, что эти земли Минобороны передали городу еще в 2018 году, а забор, судя по кадастровой карте, относится к музею-заповеднику. 11 мая планируется приезд высокого начальства из столицы, которое должно пояснить, что это за объект, но уже сейчас совершенно очевидно, что строительство ведется в охранных зонах федерального музея, включенного в список объектов Юнеско! Никто из представителей музея и городских чиновников вразумительного ответа о том, что происходит, дать не смог! — возмущается Иван Комелов.
Общественник обратился к ставленнику оккупантов - губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой обратить внимание на ситуацию и дать жителям города вразумительный ответ о том, что происходит.
— Херсонес - знаковое, святое место не только для севастопольцев. Это объект мировой истории и культуры!, — высказывает недопонимание Иван Комелов.
Напомним, россияне начали рыть античную памятку под Севастополем, после чего на развороченной земле остались лежать остатки древнегреческих керамических изделий.
Российские военные возвели мост на территории древнегреческого города и архитектурного памятника Херсонес во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Blacksea news, ссылаясь на местного активиста Ивана Комелова.
Рабочие рассказали о том, что запланировано строительство мемориального парка, культурного центра и реставрация 12-13 береговых батарей под патронатом Минобороны РФ.
— Удивительно то, что эти земли Минобороны передали городу еще в 2018 году, а забор, судя по кадастровой карте, относится к музею-заповеднику. 11 мая планируется приезд высокого начальства из столицы, которое должно пояснить, что это за объект, но уже сейчас совершенно очевидно, что строительство ведется в охранных зонах федерального музея, включенного в список объектов Юнеско! Никто из представителей музея и городских чиновников вразумительного ответа о том, что происходит, дать не смог! — возмущается Иван Комелов.
Общественник обратился к ставленнику оккупантов - губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой обратить внимание на ситуацию и дать жителям города вразумительный ответ о том, что происходит.
— Херсонес - знаковое, святое место не только для севастопольцев. Это объект мировой истории и культуры!, — высказывает недопонимание Иван Комелов.
Напомним, россияне начали рыть античную памятку под Севастополем, после чего на развороченной земле остались лежать остатки древнегреческих керамических изделий.