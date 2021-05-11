Российские военные возвели мост на территории древнегреческого города и архитектурного памятника Херсонес во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Blacksea news, ссылаясь на местного активиста Ивана Комелова.

Рабочие рассказали о том, что запланировано строительство мемориального парка, культурного центра и реставрация 12-13 береговых батарей под патронатом Минобороны РФ.

— Удивительно то, что эти земли Минобороны передали городу еще в 2018 году, а забор, судя по кадастровой карте, относится к музею-заповеднику. 11 мая планируется приезд высокого начальства из столицы, которое должно пояснить, что это за объект, но уже сейчас совершенно очевидно, что строительство ведется в охранных зонах федерального музея, включенного в список объектов Юнеско! Никто из представителей музея и городских чиновников вразумительного ответа о том, что происходит, дать не смог! — возмущается Иван Комелов.

Общественник обратился к ставленнику оккупантов - губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой обратить внимание на ситуацию и дать жителям города вразумительный ответ о том, что происходит.

— Херсонес - знаковое, святое место не только для севастопольцев. Это объект мировой истории и культуры!, — высказывает недопонимание Иван Комелов.

Напомним, россияне начали рыть античную памятку под Севастополем, после чего на развороченной земле остались лежать остатки древнегреческих керамических изделий.