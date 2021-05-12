Президент США Джо Байден заявил, что менее половины лидеров мировых стран обращались с запросом о помощи с вакцинами от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— По сути, около 40% мировых лидеров звонят и спрашивают, можем ли мы им помочь. Попробуем, — сообщил Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, что все страны в мире надеются, что США помогут справиться либо с производством, либо с доступом к препаратам.

Джо Байден также сообщил, что вскоре компании Lyft и Uber будут бесплатно доставлять в медицинские центры тех, кто хочет вакцинироваться.

США стали одним из мировых лидеров по вакцинации от COVID-19. По состоянию на 11 мая было сделано более 261 миллиона прививок.

В то же время страна является наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса. С начала пандемии в США болезнь диагностировали у более чем 33 миллионов человек, число умерших превышает 596 тысяч.

Напомним, Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллионов долларов в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация», целью которого является организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения.