В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» на Николаевщине дорожники начали капитальный ремонт нового участка трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.

Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.

Игорь Кузьмин отметил, что дорога на юг становится более комфортной и уже в этом году завершится ремонт трассы Н-14 в пределах области, который начали в прошлом году.

Согласно проекту будут отремонтированы 8 километров дороги от села Воссиятское до границы с Кировоградской областью. Половина отрезка ремонтируется с экспериментальным внедрением новых материалов и технологий.

— Николаевщина обновляет инфраструктуру и становится привлекательной для туристов. К примеру, если раньше дорогу Н-14 на Николаевщине называли одной из худших в стране, то теперь она одна из лучших. Доехать из Кропивницкого в Николаев можно за 2 часа, ведь в пределах обеих областей должны положить качественное и надежное дорожное покрытие. А из Днепра в Николаев - за 3-4 часа, — сообщил Игорь Кузьмин.

Заместитель председателя облгосадминистрации отметил, что Николаевщина не собирается останавливаться на достигнутом, ведь впереди открытия курортного сезона и новых туристических маршрутов.

Пресс-релиз