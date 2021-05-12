Во вторник, 12 мая, членам планово-бюджетной комиссии горсовета Николаева представили проект решения сессии о перераспределении бюджета города, где предлагается 5 миллионов гривен из свободного остатка общего фонда передать областному бюджету в виде субвенции на программу «Турбота» для покупки квартир.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На это депутат Сергей Кантор напомнил директору департамента финансов Николаевского городского совета Вере Святелик, что на последних заседаниях бюджетной комиссии речь шла о предоставлении финансовой помощи медикам.

— Мы тут рассматривали вопрос по управлению охраны здоровья. Обращались к вам по выделению денег на оплату работников, на покупку оборудования, сегодня у нас есть перевыполнение, но на медицину мы ничего не даем. Мы с коллегами 3-4 раза обращались, чтобы найти деньги на борьбу с COVID. Люди умирают каждый день. Выделить врачам деньги – это не «турбота»? – указал Сергей Кантор.

Далее глава комиссии Федор Панченко напомнил, что в городе есть свои социальные программы, которые не финансируются в полном объеме.

— Они вообще не финансируются, даже Елена Киселева (депутат горсовета – прим.) заявляла, что мы не выполняем возложенные на нас законом обязательства по финансированию некоторых социальных направлений. Почему мы финансируем областные программы, а свои нет? – спросил Федор Панченко.

Вера Святелик сказала, что в прошлые годы горсовет всегда передавал областному бюджету по 5 миллионов на покупку квартир.

Далее он предложил в первую очередь финансировать городские программы, а только потом рассматривать субвенции в бюджеты разных уровней.

После этого Сергей Кантор снова спросил у Веры Святелик, почему департамент финансов не учитывает рекомендации профильной комиссии при создании проекта решения сессии о перераспределении бюджета, ведь депутаты рекомендовали включить в него надбавки врачам.

— Мы поставили вопрос, проголосовали за него, было протокольное поручение, прошло 2 месяца, а ответ мы не получили. Думали, что при перераспределении увидим ответ на наш вопрос, но его нет. Зачем тогда мы работали, зачем собирались, зачем индивидуально рассматривали вопрос под эти больницы по надбавкам врачам? Мы что, просто тут сидим и «колбасимся»? Хотя бы для смеха пару миллионов каких-то выделили. Получается, что мы тут работаем, что-то рекомендуем, но все это переворачивается вверх ногами, - сказал Сергей Кантор.

Вера Святелик уточнила, что все правки депутаты могут вносить лишь на сессии, при непосредственном рассмотрении вопроса, ведь проект решения уже утвердили члены исполкома горсовета.

На это Федор Панченко предложил все же депутатам проголосовать по каждой правке отдельно.

Сергей Кантор предложил перенести рассмотрение «Турботы» на август, когда будет информация, есть ли перевыполнение бюджета, а 5 миллионов направить на медицину.

Депутаты данное предложение не поддержали, в итоге вопрос вынесли на сессию, где депутаты смогут своим голосованием внести правки. Зато депутаты согласовали правку Федора Панченко о приоритетности финансирования городских программ.

До этого начальница департамента соцзащиты Николаевской ОГА отказалась называть фамилии участников АТО, которым за счет бюджета покупают квартиры

В ноябре 2019 года сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета потребовали, чтобы департамент соцзащиты Николаевской ОГА предоставил список людей, которым в этом году купили квартиры за деньги областного бюджета.

Напомним, депутат облсовета Максим Невенчанный заявил, что с января 2019 года Николаевская областная государственная администрация так и не использовала 10 миллионов гривен из программы социальной защиты населения «Турбота», направленные на финансовую помощь тяжелобольным детям, зато купила квартиры прокурорам.