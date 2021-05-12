На турецком производстве изготовляют несколько новых ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Журналистов пустили на завод Baykar в предместьи Стамбула вместе с представителями украинского оборонного концерна, где им удалось проинспектировать процесс производства снаряжения для ВСУ.

Новая партия турецких высокотехнологических дронов поступит на вооружение ВМС Украины.

Среди задач, которые беспилотники предназначены выполнить, есть воздушные операции, выдача целеуказаний, огневое подавление противника как на суше, так и на море.

Напомним, новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 собирают для Украины в Турции.