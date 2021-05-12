Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в ответ на провокации кораблей РФ украинские моряки будут действовать согласно инструкции, вплоть до применения оружия.

Об этом генерал-полковник сказал на Всеукраинском форме «Украина 30. Безопасность страны», - передает Armyinform.

Генерал рассказал о росте случаев провокаций со стороны российского флота в прибрежных водах Украины.

— Россияне нас провоцируют постоянно, в частности, что касается Азовского и Черного морей. Начиная от того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб. В Азовском море они вообще хотят показать, что это их внутреннее море, — объяснил ситуацию Руслан Хомчак.

Генерал-полковник отметил, что украинские военнослужащие обладают всеми доступными полномочиями жестко реагировать на агрессивные провокации.

— Как реагируют наши Военно-морские Силы? Они имеют право реагировать в полном объеме того, что прописано у них, вплоть до применения оружия, — отчитался Руслан Хомчак.

Напомним, в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены, когда Российская Федерация развязала кровавую войну. В свою очередь, за последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности.