Как отметил один из адвокатов Петра Порошенко Илья Новиков во время брифинга в агентстве «Интерфакс-Украина», речь идет о заявлении Дмитрия Гордона 7 мая в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Об этом пишут на сайте «Европейской Солидарности».

Как объяснил Илья Новиков, 7 мая этого года в эфире ток-шоу «Свобода слова» журналист Дмитрий Гордон заявил, что пятый Президент Украины Порошенко «вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии оставить Мариуполь».

— У Дмитрия Гордона есть давняя история его комментариев относительно политики пятого президента. Никто не оспаривает его право не любить Порошенко и говорить об этом. Однако речь идет о злоупотреблениях свободой слова, — прокомментировал адвокат.

Он отметил, что клевета, даже если она сопровождается словами «я считаю», «это мое мнение» с последующим утверждением не пользуется иммунитетом. Илья Новиков анонсировал, что как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко.

— У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать — что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет, — сказал адвокат.

По его словам, у журналиста будет возможность дать объяснение в формате формализованной судебной процедуры.

— Мы выбрали такой способ сообщить об этом публично, потому что Гордон является публичным лицом. А вопрос о свободе слова — это важный вопрос. И злоупотребление свободой слова - это его составная часть. И об этом нужно говорить вслух, — заключил Илья Новиков.

Напомним, ранее лидер партии «Европейская Солидарность», Петр Порошенко призвал украинскую власть отреагировать на возмутительные санкции России против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.