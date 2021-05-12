Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный — приближение его размера к фактическому значению сдерживает то, что к его величине привязаны более 180 различных видов выплат.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.

— Никто не будет отрицать, что размер прожиточного минимума, который мы имеем сегодня, низкий и как базовый социальный стандарт не выполняет своей функции. Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный. Основным сдерживающим фактором для приближения размера прожиточного минимума к его фактическому значению является то, что к величине прожиточного минимума привязаны более 180 различных видов выплат, часть из которых не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как базового социального стандарта (например, штрафы, сборы, денежные взыскания и т.д.), — заявила Марина Лазебная.

В Минсоцполитики объяснили, что любое увеличение прожиточного минимума автоматически приводит к пересчету значительного количества выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов всех уровней.

— Прожиточный минимум — это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов, которые являются основным источником существования людей. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия. Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством предотвращения и сокращения масштабов бедности, — заявила Марина Лазебная.

По ее словам, Минсоцполитики совместно с Институтом демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ изучали международный опыт определения прожиточного минимума и практики его применения.

Министерство разработало ряд законопроектов, которые одобрены правительством и поданы в Верховную Раду.

Среди нововведений:

новая методология определения прожиточного минимума и его применение исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является основным источником доходов);

введение базовой величины для социальных выплат населению и базовой величины для социальных выплат на детей для расчета социальных выплат;

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

— При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, не будет уменьшена, — заверили в ведомстве.

Напомним, что пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривен до 1712 гривен.