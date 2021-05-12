Франция ограничит доступ к единому европейскому рынку для компаний из Великобритании из-за прав на вылов рыбы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Французские официальные лица стремятся приостановить соглашение о сотрудничестве с Великобританией.

Французы полны решимости придерживаться британских обязательств по торговому соглашению после Brexit из-за того, что французским рыбакам не выдают лицензии на вылов в территориальных водах Великобритании.

Напряженность между Великобританией и Францией достигла нового уровня на прошлой неделе, когда корабли обоих военно-морских сил были отправлены на британский остров Джерси, всего в нескольких милях от французского побережья, где десятки французских лодок устроили протест.

Младший министр Франции по делам ЕС Клеман Бон публично пригрозил ограничить доступ британских компаний, оказывающих финансовые услуги, в ЕС, если с рыболовными судами будут обращаться несправедливо. В конце месяца лидеры ЕС встретятся в Брюсселе, где обсудят отношения с Великобританией, которая нарушила соглашение о Brexit в Северной Ирландии и рыболовстве.

Переговоры о правах на рыбную ловлю были одним из самых спорных элементов торгового соглашения после Brexit, подписанного двумя сторонами в прошлом году. Сделка в значительной степени отодвинула на второй план финансовую отрасль, и с тех пор ЕС заявил, что не торопится выносить решения об эквивалентности, которые восстановили бы торговые права для британских компаний.

Напомним, Великобритания направила два патрульных катера Королевского флота HMS Severn и HMS Tamar для защиты острова Джерси от блокады французскими рыболовными судами - на фоне угроз Франции отключить электроснабжение Джерси.